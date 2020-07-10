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أخبار العالم

شرطة ماليزيا تستجوب طاقم قناة الجزيرة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:14 م
شرطة ماليزيا تستجوب
شرطة ماليزيا تستجوب طاقم قناة الجزيرة
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قسم الخارجي
استجوبت الشرطة الماليزية، الجمعة، 6 صحفيين من قناة الجزيرة القطرية بسبب فيلم وثائقي مضلل حول المهاجرين، ما أثار غضب السلطات في ماليزيا.

وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" فإن الشرطة في ماليزيا استجوبت 6 من صحفيي الجزيرة، بينهم رئيس المكتب ومنتج منفذ ومنتج ومصور، لمدة 5 ساعات.

وتعتبر السلطات الفيلم الذي أعدته الجزيرة  متحاملا وغير دقيق، حيث تبحث في ما إذا كانت القناة القطرية انتهكت القوانين ضد الفتنة والتشهير وبث محتوى مسيء.

وقال عبد الحميد بدور قائد الشرطة الوطنية إن طاقم الجزيرة استدعي بعدما رأت السلطات أن الفيلم الوثائقى  يحوي "عناصر فتنة" ويضم عناصر يمكن التحقيق بشأنها بموجب قانون جنائى يتعلق بالتحريض والاتصالات.

في المقابل، أعربت القناة القطرية عن صدمتها إزاء تصرفات السلطات الماليزية، بينما طالب وزير الدفاع الجزيرة بتقديم اعتذار على خلفية الوثائقي المضل بعنوان "معتقلون خلال العزل العام في ماليزيا" والذي بثته القناة في نسختها الناطقة بالإنجليزية.
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