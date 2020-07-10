شرطة ماليزيا تستجوب طاقم قناة الجزيرة

استجوبت الشرطة الماليزية، الجمعة، 6 صحفيين من قناة الجزيرة القطرية بسبب فيلم وثائقي مضلل حول المهاجرين، ما أثار غضب السلطات في ماليزيا.





وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" فإن الشرطة في ماليزيا استجوبت 6 من صحفيي الجزيرة، بينهم رئيس المكتب ومنتج منفذ ومنتج ومصور، لمدة 5 ساعات.





وتعتبر السلطات الفيلم الذي أعدته الجزيرة متحاملا وغير دقيق، حيث تبحث في ما إذا كانت القناة القطرية انتهكت القوانين ضد الفتنة والتشهير وبث محتوى مسيء.





وقال عبد الحميد بدور قائد الشرطة الوطنية إن طاقم الجزيرة استدعي بعدما رأت السلطات أن الفيلم الوثائقى يحوي "عناصر فتنة" ويضم عناصر يمكن التحقيق بشأنها بموجب قانون جنائى يتعلق بالتحريض والاتصالات.



