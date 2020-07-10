انتشار شوادر الماشية والجمال في الشوارع استعدادا لعيد الأضحى..شاهد

ورصدت عدسة "صدى البلد" اليوم، انتشار شوادر الخراف والجمال فى شوارع الجيزة؛ استعدادا لعيد الاضحى المبارك.

وفي سياق متصل، قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إن اسعار كيلو اللحم البقري القائم تراوحت ما بين 50 و 55 جنيها، وكيلو اللحم الجاموسي ما بين 40 و 45 جنيها، والماعز والاغنام ما بين 55 و60 جنيها.









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فيما تراوحت اسعار اللحوم المذبوحة ما بين 110 الي 120 جنيها للكيلو.









واوضح ان الاقبال علي شراء الماعز والاغنام أكثر من معدلات شراء الماشيه الأكبر حجما؛ رغبة من المواطنين في ترشيد الإنفاق لقلة الدخل، مشيرا إلي أن ثمن خروف العيد يتراوح ما بين 3000 الي 5000 جنيه تقريبا، حسب الوزن والنوع، فيما يتراوح سعر "عِجْل" الاضحية ما بين 18000 الي 30 الف جنيه تقريبا.