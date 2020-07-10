فايلر يقود مران الأهلي بـ"التتش" غدًا

يقود رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول مع الفريق في استاد التتش بمقر النادي، بعد عودته من سويسرا بداية من غدٍ السبت.
كان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، عاد من بلاده الإثنين الماضي، وأجرى الأربعاء مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.
وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة إن جميع عينات مسحة كورونا الثالثة، التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي يوم الأربعاء، جاءت سلبية.
وأوضح مدير الكرة أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثالثة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية 100%.
ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة فايلر، غدًا السبت، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون اليوم الجمعة.