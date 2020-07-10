فايلر يقود مران الأهلي بـ"التتش" غدًا

يقود رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الأول مع الفريق في استاد التتش بمقر النادي، بعد عودته من سويسرا بداية من غدٍ السبت.





كان السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، عاد من بلاده الإثنين الماضي، وأجرى الأربعاء مسحة طبية جاءت نتيجتها سلبية.





وأكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة إن جميع عينات مسحة كورونا الثالثة، التي أجراها لاعبو الفريق الأول للكرة بالنادي والجهاز الفني والإداري والطبي يوم الأربعاء، جاءت سلبية.





وأوضح مدير الكرة أنه تم التواصل مع الشركة الطبية التي قامت بإجراء المسحة الطبية الثالثة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي، وجاءت نتيجتها سلبية 100%.









ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته تحت قيادة فايلر، غدًا السبت، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون اليوم الجمعة.









