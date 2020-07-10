AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كريم فهمى يستعيد ذكريات مسلسل أمر واقع

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:59 م
صدى البلد
Advertisements
مريم عزت
نشر كريم فهمى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " بوستر لمسلسل امر واقع الذى تم عرضه فى رمضان 2018. 

وكتب كريم على الصورة " مسلسل امر واقع ، رمضان ٢٠١٨ ... مين شاف المسلسل ؟ "

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعية وتفاعل معه الكثير من جمهوره.

يذكر أن كريم فهمي شارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان الماضي، تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير، وسوسن بدر، وأحمد سعيد عبد الغني، وسليمان عيد، وإيمان السيد.


اقرأ أيضًا:

"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كريم فهمي: واجهنا صعوبات فى تصوير "ونحب تاني ليه" بسبب كورونا

بعد مسلسل ونحب تاني ليه.. كريم فهمي: ياسمين عبد العزيز أهم نجمات الوطن العربي

كريم فهمي يشارك صورته بالبدلة.. وجمهوره: قمر وربنا

شاهد.. لقطات رومانسية لـ كريم فهمى برفقة زوجته

لما الدنيا تفتح.. كريم فهمي يعلن عن "ديدو" فيلمه القادم

من كواليس فيلم على بابا.. كريم فهمي مع السبكي وآيتن عامر ومحمد ثروت.. صور

ترشيحاتنا

أزمة في الوداد المغربي قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

لا يعني الإهمال.. أستاذ فيروسات: بدء مرحلة انخفاض حالات كورونا والاقتراب من صفر إصابات

صفقة غامضة بين برشلونة ومانشستر سيتي

لن نعلن مكان الدفن.. أول تعليق من شيرين رضا على وفاة والدها

أخبار الفن.. وفاة الفنان محمود رضا.. عباس أبو الحسن يكشف عن فضيحة لـ طبيب أسنان بالإسكندرية

وزير إثيوبي يتهم قوى خارجية بالتورط في أحداث العنف الأخيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مكياج .. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة بسيطة

بنظارة جديدة.. رضوى الشربيني تجذب متابعيها بإطلالة ساحرة

رسميا .. انطلاق تويوتا كورولا كروس أوفر الجديدة 2021.. فيديو وصور