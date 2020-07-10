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فن

غبي منه فيه أشهر أعمالها .. وفاة المنتجة والكاتبة مي مسحال

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:35 م
مي مسحال
مي مسحال
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سعيد فراج - محمد نحلة
توفيت اليوم المنتجة الكبيرة وكاتبة السيناريو مي مسحال بعد رحلة صراع مع المرض، تاركة العديد من الأعمال الفنية الكبيرة والشهيرة التي لن تنسى في تاريخ الفن. 

مي مسحال هي مؤسسة شركة دانا وقدمت عدد كبير من الأعمال المتميزة والناجحة منها: «ليه يا بنفسج، وفرقة بنات وبس، وغبي منه فيه، وسحر العيون، ورومانتيكا، وفتح عينيك، وآخر الدنيا، وأحلام الفتى الطائش» وكان آخر أعمالها بترا بوابة الزمن عام ٢٠١٧.

وكان ابن المنتجة مي مسحال المنتج  راني مسحال قد أعاد النشاط للشركة مؤخرا وبالفعل بدأ تصوير فيلم ٣٠ مارس منذ عدة أيام.

ولم تكشف أسرة المنتجة الراحلة مي مسحال، عن تفاصيل ومكان وموعد تشييع الجنازة، والجثمان حتى الآن. 
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