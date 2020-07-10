بـ جيب قصير .. سوار النجار بإطلالة أنيقة تبرز جمالها

نشرت المطربة التونسية سوار النجار صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "سوار النجار" في الصورة بإطلالة صيفية، حيث ارتدت تيشيرت أسود كت ونظارة شمس أنيقة وجيب جينز قصير، ونالت إعجاب متابعيها.
وعلقت سوار النجار على الصورة قائلة: "اتقي شر من احسنت اليه".
جدير بالذكر أن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.