بـ جيب قصير .. سوار النجار بإطلالة أنيقة تبرز جمالها

وظهرت "سوار النجار" في الصورة بإطلالة صيفية، حيث ارتدت تيشيرت أسود كت ونظارة شمس أنيقة وجيب جينز قصير، ونالت إعجاب متابعيها.

جدير بالذكر أن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.

