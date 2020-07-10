AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بـ جيب قصير .. سوار النجار بإطلالة أنيقة تبرز جمالها

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:48 م
سوار النجار
سوار النجار
Advertisements
محمد بدران

نشرت المطربة التونسية سوار النجار صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت "سوار النجار" في الصورة بإطلالة صيفية، حيث ارتدت تيشيرت أسود كت ونظارة شمس أنيقة وجيب جينز قصير، ونالت إعجاب متابعيها.


وعلقت سوار النجار على الصورة قائلة: "اتقي شر من احسنت اليه".

جدير بالذكر أن المطربة "سوار النجار " تستعد حاليًا للبدء في تسجيل ألبومها المقبل مع نخبه من الملحنين والشعراء وغيرهم ولكن الأمر متكتم عليه حاليا نظرا لتعليمات من عدة جهات إنتاجية وفنية وغيرها.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وحشتنا أيام الحرية .. سوار النجار تنشر صورة بصحبة شقيقتها

بفستان ذهبي.. لاميتا فرنجية تتألق في أحدث ظهور.. شاهد

بـ فستان أسود.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا

ساندي علي تتألق على الشاطئ في أحدث جلسة تصوير

بإطلالة أنيقة.. سوار النجار تخطف الأنظار خلال قضاء إجازتها فى البحر

بـ هوت شورت.. رولا سعد تثير الجدل بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

وفاة استشاري نساء وتوليد بكفر الزيات بـ فيروس كورونا

35 عام من التحرش بالرجال..عباس أبو الحسن يكشف عن فضيحة لـ طبيب أسنان بالأسكندرية

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع ذروتها الثلاثاء والأربعاء

عالم الديناصورات 3 .. تعاون مصري مع يونيفيرسال ستوديوز العالمية

واقعة مؤلمة .. قسوة أم تتسبب في موت رضيعتها ذات الـ15 شهرًا جوعًا

إقالة مسئول تونسي رفيع تصدى لمخطط قطري.. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو مخالط لمريض كورونا في البيت.. كيف تحمي نفسك من العدوى ؟

بدون مكياج .. شقيقة هنا الزاهد تتألق بإطلالة بسيطة

بنظارة جديدة.. رضوى الشربيني تجذب متابعيها بإطلالة ساحرة