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ثقافة

خالد جلال ينعى الفنان محمود رضا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:40 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنان محمود رضا، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، لعمر يناهز 90 عاما.


وقال "جلال" - في بيان - إنه أحد مؤسسى فرقة رضا للفنون الشعبية، التى تعد أول فرقة استعراضية سجلت نجاحا كبيرا فى عالم الفن داخليا وعالميا، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة كرمت فرقته فى احتفالية كبرى بمناسبة مرور 60 عاما على تكوينها بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة على مسرح البالون فى ديسمبر 2019.


وأضاف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، أنه شرف بحضور الاحتفال بعيد ميلاده عام 2016 فى منزله، مع كوكبة من محبى الفنان محمود رضا، وتم تكريمه وأهدى له شهادة تقدير ودرع الوزارة.


يذكر أن "رضا" من مواليد القاهرة عام 1930، تتلمذ على أيدي شقيقه (علي رضا)، وتخرج من كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، وهو مصمم وراقص استعراضي، ظهرت فى رقصاته الطبل والمزمار الصعيدى، وظهرت الفلاحة المصرية والصيادين والمراكبية، وبائع العرقسوس وبدو الصحراء وغيرهم، وكلها رقصات استوحاها من بيئتها الأصلية بمختلف محافظات مصر، كما دخل مجال التمثيل وشارك في العديد من الأفلام وأشهرها "أجازة نصف السنة، غرام في الكرنك، حرامى الورقة".

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