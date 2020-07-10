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فن

ليه كده يا ابني .. أحمد حلمي ينشر صورة كوميدية له .. شاهد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشر الفنان احمد حلمى, عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، صورة كوميدية له، عندما قام ابنه بتصويب سهم على نظارته. 

وكتب حلمى معلقا على الصورة "ليه كدا يا ابني". 

نالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعية و انهالت علية الكثير من التعليقات وجاءت ما بين "ههه نشن ونشانوا رشق..  نشنت يا فالح.. عادى عادى عادى منا عادى اهوووو".

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الجدير بالذكر  أن أحمد حلمي، عرض له في السينما مؤخرا فيلم "خيال مآتة".

وشارك في بطولته منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب ‏وعبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم، سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي.


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