تسلم الإيد اللى قزقزت.. أحمد حلمى يعلق على رسم صورته باللب..فيديو

قالت الفنانة داليا حسنى، إنها بدأت الرسم منذ الصغر، لافتة إلى أن أول رسمة مختلفة بدأت بها كانت فى المرحلة الابتدائية وهى الرسم بالمكرونة والكاتشب، موضحة أنها لم تظهر الرسومات غير لأسرتها فقط.





وأضافت حسنى خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد " المذاع على فضائية " صدى البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفى " أحمد حمدى"، أن أول رسمة عرضتها على مواقع التواصل الاجتماعى كانت رسمة النجم العالمى محمد صلاح بالمكرونة والكاتشاب.





وتابعت أن الرسمة استغرقت منها ساعة فقط، مشيرة إلى أن الصورة اغلب المواقع تابعتها وانتشرت بشكل سريع وحققت نجاحا كبيرا وتفاعل معها المتابعون.





وأشارت إلى أنها رسمت الفنان أحمد حلمى باللب، مؤكدة أن الرسم باللب أصعب لأنه دقيق جدًا، مضيفة أن أحمد حلمى شاهد الصورة وعلًق عليها وكتب عليها " تسلم ايد اللى قزقزت مش اللى رسمت".



