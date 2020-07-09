AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تسلم الإيد اللى قزقزت.. أحمد حلمى يعلق على رسم صورته باللب..فيديو

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:48 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قالت الفنانة داليا حسنى، إنها بدأت الرسم منذ الصغر، لافتة إلى أن أول رسمة مختلفة بدأت بها كانت فى المرحلة الابتدائية وهى الرسم بالمكرونة والكاتشب، موضحة أنها لم تظهر الرسومات غير لأسرتها فقط.

وأضافت حسنى خلال حديثها ببرنامج " صباح البلد" المذاع على فضائية " صدى البلد" ويرأس تحريره الكاتب الصحفى " أحمد حمدى"، أن أول رسمة عرضتها على مواقع التواصل الاجتماعى كانت رسمة النجم العالمى محمد صلاح بالمكرونة والكاتشاب.

وتابعت أن الرسمة استغرقت منها ساعة فقط، مشيرة إلى أن الصورة اغلب المواقع تابعتها وانتشرت بشكل سريع وحققت نجاحا كبيرا وتفاعل معها المتابعون.

وأشارت إلى أنها رسمت الفنان أحمد حلمى باللب، مؤكدة أن الرسم باللب أصعب لأنه دقيق جدًا، مضيفة أن أحمد حلمى شاهد الصورة وعلًق عليها وكتب عليها " تسلم ايد اللى قزقزت مش اللى رسمت".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد... أحمد حلمي ينشر فيديو جديد «كدة رضا الحريمي»

ليلى زاهر تشارك جمهورها بصورة جديدة من الفتوة.. ومتابعون:انتى الشعب كله عايز يقتل باباكي

الصورة بتعبر عن تعب و شقى سنين .. أول تعليق من تامر حسني على حفل العيد

بعد إصابته بكورونا .. 10 صور لـ داليا البحيرى برفقة زوجها

أحلي ذكريات.. أحمد فريد ينشر صورة له من مسلسل "هبة رجل الغراب"

محمد صلاح كاتشب ومكرونة وزبيدة ثروت قشطة ومربى.. لوحات فنية بالملعقة والطبق

ترشيحاتنا

أغلق الهاتف في وجه نتنياهو.. ماذا فعل وزير الداخلية الإسرائيلي عندما اشتاط غضبًا

أخبار الفن.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى يثيران الجدل.. والنجوم غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية فى الساحل الشمالى

بالدبابيس الذهبي.. محمد رمضان ببذلة غريبة على إنستجرام

الفلاحين: خروف العيد يصل إلى 5000 جنيه.. والعجل يبدأ من 18000

19 شرطا للانضمام للكليات والمعاهد العسكرية.. تعرف عليها

من الدور 23 في موسكو.. زجاجة تدمر جمجمة طفلة في الرابعة من عمرها

AdvertisementS

خلل خطير.. سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

وسط إجراءات احترازية مشددة.. بدء امتحانات التفاضل والتكامل للثانوية الأزهرية فى البحيرة

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

بصورة لكل منهما بمفرده.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل من جديد

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور

في ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولي.. عاش بالسرطان 25 عاما ومات بمرض آخر

حفاظا على سلامة المواطنين.. حظر استخدام الطائرات الورقية على كورنيش الإسكندرية

بسبب كورونا.. المتعافون من الأعراض الخفيفة يعانون آثارا جانبية مخيفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان واسع منقوش .. شمس الكويتية في إطلالة جديدة

بـ هاف ستوماك وليجن .. ديالا مكي تستعرض رشاقتها من جلسة تصوير جديدة

بالدبابيس الذهبي.. محمد رمضان ببذلة غريبة على إنستجرام