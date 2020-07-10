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صدى البلد قاتلت الإخوان.. بكري: الجماعة الإرهابية استهدفت أعمال أبو العينين

الجمعة 10/يوليه/2020 - 07:48 م
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
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أسامة علي

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن رئيس مجلس إدارة قناة صدى البلد، رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين، نائب حزب مستقبل وطن، عانى كثيرا من مؤامرات الإخوان، حيث استهدفت الجماعة الإرهابية أعماله، ومصانعه وقناة صدى البلد.

 

وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق واسرار" عبر قناة "صدى البلد"،حتى رواد التواصل الأجتماعى كانوا يكشفون مؤامرات الإخوان ومخططاتهم، المتمثلة فى ضرب المؤسسات وأخونة الدولة.


وتابع بكرى، أن قناة صدى البلد عاشت أوقاتا صعبة، لأنها كانت قناة مقاتلة، تواجه بكل قوة، كانت تضم عددا من الإعلاميين المقاتلين، القناة تحولت إلى سيف على مؤامرة الإخوان.


وأكد بكرى، أنه كانت هناك مؤامرة على الاعلام المصرى فى عهد جماعة الاخوان الارهابية، ولكنه كان يتصدى لهذه المؤامرة.

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