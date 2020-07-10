دينا سعد تنتهي من تسجيل أغنية جيش الشعب

انتهت المطربة دينا سعد من تسجيل اغنية وطنية جديدة، بعنوان "جيش الشعب"، من كلمات الشاعر مصطفى الضمراني، وألحان على سعد، وتوزيع محمد سعد، ومن المقرر أن يتم طرحها الأسبوع المقبل.
وشارك في صناعة الأغنية ، فريق ضخم من الموسيقيين والكورال، وكانت آلات النـفـخ النـحاسـي، بقـيادة :مـحــمــد ســواح من القاهرة، والات نفخ القِرب والايقاعات العسكرية بقـيـادة: كيم هارولد ومارك ولسون بالأردن.
فيما شارك كورال رجـال وكورال أطفــال من مصر، وكورال بنـات الإمـارات من دبي، وهندسة الصوت للمهندس مـحمـد إسماعيل، وتم التسجيل باستوديو صوت الحب بمصر.
فيما تم تسجيل جزء آخر باستوديو اليرموك ساوند بالأردن مع مهندس الصوت براق عساف، وتم تنفيذ الميكس والماستر مع المهندس باستوديو واي إن ميوزيك ستوديو في دبي، وقام بعمل مونتاج الفيديو إيهاب إسماعيل من مصر، وتنسيق دولي و إدارة أعمال و تعهدات الفنانيين شركة فـيفـاتـشـي إيـفـنـتـس - دبـي إدارة شــــريف الأشــقــر، واشـــراف فنـــي عــام الموسيقار عــلــي ســعــد وإخـراج أحمــد صــقــر.