دينا سعد تنتهي من تسجيل أغنية جيش الشعب

انتهت المطربة دينا سعد من تسجيل اغنية وطنية جديدة، بعنوان "جيش الشعب"، من كلمات الشاعر مصطفى الضمراني ، وألحان على سعد ، وتوزيع محمد سعد، ومن المقرر أن يتم طرحها الأسبوع المقبل.





، فريق ضخم من الموسيقيين والكورال، وكانت آلات النـفـخ النـحاسـي، بقـيادة :مـحــمــد ســواح من القاهرة، والات نفخ القِرب والايقاعات العسكرية بقـيـادة: كيم هارولد ومارك ولسون بالأردن. وشارك في صناعة الأغنية





فيما شارك كورال رجـال وكورال أطفــال من مصر، وكورال بنـات الإمـارات من دبي، وهندسة الصوت للمهندس مـحمـد إسماعيل، وتم التسجيل باستوديو صوت الحب بمصر.



