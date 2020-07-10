شهر يفصل ميدو جابر عن العودة لتدريبات المقاصة

يغيب ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة ، عن تدريبات الفريق الجماعية إستعدادًا لعودة الدوري العام المقرر له ٦ أغسطس المقبل.





وجاء ذلك عقب إصابته بكسر في القدم، أثناء تدريباته المنفردة خلال فترة توقف النشاط الرياضي ، والذي دام لمدة ١٣٠ يومًا بسبب فيروس كورونا المستجد.









ومن المقرر أن يغيب "نجم فريق المقاصة" عن التدريبات الجماعية للفريق الفيومي شهرًا للعلاج.



