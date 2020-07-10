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رياضة

شهر يفصل ميدو جابر عن العودة لتدريبات المقاصة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:22 م
صدى البلد
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نانسي إبراهيم
يغيب ميدو جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، عن تدريبات الفريق الجماعية إستعدادًا لعودة الدوري العام المقرر له ٦ أغسطس المقبل.

وجاء ذلك عقب إصابته بكسر في القدم، أثناء تدريباته المنفردة خلال فترة توقف النشاط الرياضي، والذي دام لمدة ١٣٠ يومًا بسبب فيروس كورونا المستجد.


ومن المقرر أن يغيب "نجم فريق المقاصة" عن التدريبات الجماعية للفريق الفيومي شهرًا للعلاج.

وكان " ميدو جابر" رغم إصابته ولكنه خضع لإجراء المسحة الطبية الأولي والثانية مع باقي زملائه، قبل عودة الفريق للتدريبات الجماعية الإسبوع الماضي.
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