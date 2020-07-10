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رياضة

خاص.. مصادر لـ"صدى البلد": عرض أياكس للتعاقد مع نجم الدراويش يصل الإسماعيلى خلال أيام

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:02 ص
فريق الاسماعيلي
فريق الاسماعيلي
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نانسي ابراهيم
تلقي عبدالرحمن مجدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، ونجم المنتخب الأوليمبي، على عرض شفهي من نادي أياكس أمستردام الهولندي، من أجل ضمه، لقضاء فترة معايشة خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة تمهيدًا للتعاقد معه. 

وأكد مصدر لـ "صدي البلد" أن النادي الهولندي أرسل العرض شفهي لمعرفة الرأي المبدئي لمجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، رئيس النادي.

وقال : من المقرر وصول العرض بشكل رسمي لإدارة الإسماعيلي، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد تصريحات إدارة النادي إن الأمر متوقف علي العرض الرسمي.

وكانت إدارة الإسماعيلي اشترطت مبلغ مالي ضخم مقابل إعارة اللاعب للاحتراف الخارجي. 

يذكر أن الإسماعيلي يواصل تدريباته الجماعية إستعدادًا لعودة بطولة الدوري العام والمقرر له ٦ أغسطس المقبل.
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