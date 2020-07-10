AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الشرطة المالية تطلق النار والغاز المسيل للدموع على متظاهرين احتلوا مبنى التليفزيون

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:17 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أطلقت لشرطة في مالي الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية على متظاهرين متحصنين داخل مبنى التلفزيون الرسمي، بعد أن سيطروا عليه وقطعوا البث.

واحتل مئات المتظاهرين في وقت سابق من اليوم الجمعة، مبنى التلفزيون الرسمي في مالي. بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".

وأشارت القناة إلى انقطاع بث التلفزيون الرسمي في البلاد  بسبب سيطرة المتظاهرين على المبنى.

وتعيش مالي منذ عدة أشهر في أزمة سياسية واجتماعية قوية، تصاعدت عندما خرجت مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

والتقى كيتا بوفد من قادة مظاهرات المعارضة، وطلب منهم المشاركة في حكومة وحدة وطنية، وذلك من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تعيشها منذ عدة أشهر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبعات مقتل جورج فلويد..العنف والفوضى يجتاح الولايات المتحدة ..فيديو

اقتحام مبنى البرلمان في صربيا خلال احتجاجات ضد إغلاق العاصمة

متظاهرون يحتلون مبنى التليفزيون الرسمي في مالي ويقطعون البث

انقطاع بث التليفزيون الرسمي في مالي بعد احتلال مئات المتظاهرين المبنى..فيديو

ترشيحاتنا

أزمة في الوداد المغربي قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

في ثوان.. اعرف كلمة سر شبكات الواي فاي المحفوظة على هاتفك الأندرويد

نقابة القراء توضح حقيقة وفاة أحد أبناء الشعراوي

بعد ارتباطه بالانضمام للزمالك.. الترجي التونسي يتعاقد مع غيلان الشعلالي

بسبب انقطاع الكهرباء.. إصابة 12 سيدة باختناق داخل كوافير بالمنوفية

أسماء متداولة .. مصطفى بكرى يعرض قائمة بمرشحين لمجلس الشيوخ

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عامل يفقد الوعي أثناء حديثه مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.. فيديو وصور

بفستان مكشوف.. كارول سماحة في إطلالة جريئة تخطف الأنظار.. شاهد

بـ المايوه.. روبي بإطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد