الشرطة المالية تطلق النار والغاز المسيل للدموع على متظاهرين احتلوا مبنى التليفزيون

أطلقت لشرطة في مالي الغاز المسيل للدموع والأعيرة النارية على متظاهرين متحصنين داخل مبنى التلفزيون الرسمي، بعد أن سيطروا عليه وقطعوا البث.





واحتل مئات المتظاهرين في وقت سابق من اليوم الجمعة، مبنى التلفزيون الرسمي في مالي. بحسب ما ذكرت قناة "سكاي نيوز".





وأشارت القناة إلى انقطاع بث التلفزيون الرسمي في البلاد بسبب سيطرة المتظاهرين على المبنى.





وتعيش مالي منذ عدة أشهر في أزمة سياسية واجتماعية قوية، تصاعدت عندما خرجت مظاهرات حاشدة تطالب باستقالة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.





والتقى كيتا بوفد من قادة مظاهرات المعارضة، وطلب منهم المشاركة في حكومة وحدة وطنية، وذلك من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تعيشها منذ عدة أشهر.