محافظ المنوفية يتفقد أعمال إنشاء جناح جديد وصيانة المبني القديم بمدرسة السكرية بشبين الكوم

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب إنجاز عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ، رافقه خلالها المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، ياسر سالم رئيس مركز ومدينة شبين الكوم

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال الإحلال الجزئي و الصيانة بمدرسة السكرية للتعليم الأساسي بشبين الكوم باستثمارات تزيد عن 18 مليون جنيه على مساحة 2400م2 بإجمالي 19 فصل جديد ليصبح إجمالي الفصول الدراسية بعد التطوير 31 فصل تضمنت 18 إبتدائي ، 9 إعدادي ، و4 فصول لمرحلة رياض الأطفال ، حيث جارى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للمبني، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بقطاع التعليم، ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية لحجم الأعمال وتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من التنفيذ وفقا للجداول الزمنية المحددة تمهيداً لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم.

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه بفضل دعم وجهود محافظ المنوفية سيتم افتتاح عدد 5 مدارس جديدة بشبين الكوم ودخولها الخدمة قريباً بالتتابع وهم (المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم- مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم – مجمع مدارس البتانون الجديد- مدرسة السكرية للتعليم الأساسي ) لدعم المنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب.

وقد أكد محافظ المنوفية حرص القيادة السياسية على الارتقاء بقطاع التعليم كونه أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية ، مشيراً إلى أنه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، وأنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.