الكونفدرالية| بعثة ديكيداها الصومالي تصل القاهرة غدا لمواجهة الزمالك
الصحة العالمية: 50 ألف مريض في غزة يحتاجون إلى إخلاء طبي عاجل بينهم 4000 طفل
السكرتير العام للمنوفية يتابع الموقف النهائي لتسليم مشروعات حياة كريمة
مدبولي يكشف لصدى البلد آخر استعدادات الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
الهلال الأحمر الفلسطيني: عدد كبير من مستشفيات غزة خارج الخدمة.. ونحتاج إلى الدعم |فيديو
إنجاز دولي جديد لمصر.. هيئة الرقابة الصحية تحصد جائزة النجمات الذهبية الثلاث
قائد القيادة المركزية الأمريكية: نحث حماس على وقف العنف في غزة
وزير الحكم المحلي الفلسطيني يؤكد جاهزية الحكومة لقيادة عملية إعادة إعمار قطاع غزة
الخارجية الباكستانية: الاتفاق على وقف إطلاق نار مؤقت مع حركة طالبان لمدة 48 ساعة
السياحة تعتمد ضوابط الحج 2026.. والقرعة 4 نوفمبر
لا يمكن التدخل في تحديد سعره.. رئيس الوزراء يعلق على ارتفاع الذهب
مدبولي: نعمل على رفع كفاءة شركات قطاع الأعمال العام والاستفادة من أصول الدولة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنوفية يتفقد أعمال إنشاء جناح جديد وصيانة المبني القديم بمدرسة السكرية بشبين الكوم

جولة محافظ المنوفية
جولة محافظ المنوفية

أجري اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب إنجاز عدد من المشروعات الجاري تنفيذها ، رافقه خلالها المهندسة وفاء صبحى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ،  ياسر سالم رئيس مركز ومدينة شبين الكوم

حيث تفقد محافظ المنوفية أعمال الإحلال الجزئي و الصيانة بمدرسة السكرية للتعليم الأساسي بشبين الكوم باستثمارات تزيد عن 18 مليون جنيه على مساحة 2400م2 بإجمالي 19 فصل جديد ليصبح إجمالي الفصول الدراسية بعد التطوير 31 فصل تضمنت 18 إبتدائي ، 9 إعدادي ، و4 فصول لمرحلة رياض الأطفال ، حيث جارى أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية للمبني، وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بقطاع التعليم، ووجه المحافظ بالمتابعة اليومية لحجم الأعمال وتذليل العقبات وسرعة الانتهاء من التنفيذ وفقا للجداول الزمنية المحددة تمهيداً لدخولها الخدمة العام الدراسي القادم.

وأشارت مدير عام هيئة الأبنية التعليمية إلى أنه بفضل دعم وجهود محافظ المنوفية سيتم افتتاح عدد 5 مدارس جديدة بشبين الكوم ودخولها الخدمة  قريباً بالتتابع وهم (المصرية اليابانية الجديدة بحي شرق شبين الكوم- مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم – مجمع مدارس البتانون الجديد- مدرسة السكرية للتعليم الأساسي ) لدعم المنظومة التعليمية وتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب.

وقد أكد محافظ المنوفية حرص القيادة السياسية على الارتقاء بقطاع التعليم كونه أحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية ، مشيراً إلى أنه لا يدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، وأنه يسعى جاهداً لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية الخطة الاستثمارية

مشغولات ذهبية

160 جنيهًا في الجرام و1280 للجنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 15 أكتوبر

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

نتنياهو

إصابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتهاب في الجهاز التنفسي

لحظة نزول سوزي الأردنية من سيارة الترحيلات

صورها أمام المحكمة.. القبض على البلوجر جاكسون صديق سوزي الأردنية

هالة صدقي

العربية اتقلبت 3 مرات.. أول تعليق من هالة صدقي بعد تعرض ابنتها لحادث

شوبير

شوبير: «خبري طلع صح.. ومش بتاع الصيد في المياه العكرة»

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وانت في البيت.. خطوات استخراج شهادة الميلاد المميكنة أونلاين 2025

انفجارات تهز أفغانستان

انفجارات ضخمة تهز قندهار الأفغانية.. وطائرات باكستانية مقاتلة تحلق على الخدود

الصليب الاحمر

جنازير دبابات.. الكشف عن إعدام الاحتلال لأسرى فلسطينيين بأبشع الطرق بعد تسليم جثامينهم

قوات الاحتلال تعتقل 38 فلسطينا من غزة و رفح و الضفة

قوات الاحتلال تعتقل 38 فلسطينا من غزة ورفح والضفة الغربية

بالصور

طعام غير متوقع يعالج الأنيميا والكوليسترول ويقوي العضلات

الانيميا

بـ 11 ألف دولار.. سعر BYD سيجال موديل 2025

سكودا

بعد الهجوم الشديد.. القصة الكاملة لاعتذار ادوارد وحذف لقاء عزة سعيد من يوتيوب

عزة سعيد

لمطاردة السيارات الكهربائية .. جنرال موتورز تتخلى عن حلمها بالهيدروجين

جنرال موتورز

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

مو صلاح في انتخابات الكاميرون

قصة ظهور صورة محمد صلاح كمرشح رئاسي في انتخابات الكاميرون

وزير الاسكان

الإسكان: إجراء القرعة العلنية الـ12 لتسكين المواطنين بمنطقة الرابية في الشروق الثلاثاء المقبل

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

