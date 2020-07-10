AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في ظهور نادر.. يسري الجندي يكشف: انتهيت من كتابة 4 مسلسلات

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:36 م
يسري الجندي
يسري الجندي
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الكاتب الكبير يسري الجندي، إنه انتهى من كتابة 4 مسلسلات جديدة، لكنها مجرد مشروعات مجمدة، كونه لم يتعاقد مع أي جهة إنتاجية تتولى عملية الإنتاج حتى الآن.

وأضاف يسري الجندي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن أول هذه الأعمال، يحمل اسم "أمس جذور المدينة" والذي يبرز قيمة الأرض وكيف انتزع الفلاح المصري قديمًا حقه في الأرض.

وأشار إلى انتهائه من من كتابة سيناريو مسلسل جديد، مؤخرًا، يتناول حياة "شجر الدر"، إذ ينتمي إلى نوعية أعمال السير الذاتية، لافتًا إلى أنه لم يتعاقد مع جهة إنتاجية بعد، أو الاتفاق مع أحد من الممثلين، حيث إن هذا المسلسل يتطلب ميزانية ضخمة، وفترة تحضيرات طويلة.

وتابع أن من ضمن المسلسلات التي جرى الانتهاء من كتابتها أيضًا، هما "الوجه الضائع" و"الهانم".

وفسّر يسري الجندي، أسباب تراجع الأعمال الفنية التاريخية، في السنوات الأخيرة، موضحًا أن الأمر يرجع إلى التكلفة الضخمة، إذ يتجه المنتجين حاليًا إلى إنتاج أعمال فنية ذات ميزانية منخفضة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دعما لما قدموه.. قصواء الخلالي تدعو لتكريم أسرة مسلسل الاختيار من الرئيس السيسي

يوسف شعبان: جيل الفنانين العظماء مركون وأنا حزين

مصطفى محرم: تحويل حياة محمد فوزي إلى مسلسل تليفزيوني قريبا

فايق عزب: كسبت جمهور الشباب بعد ظهوري مع رمضان في الأسطورة

بشرى تحسم الجدل بشأن تجسيدها شخصية داليدا في مسلسل تليفزيوني

سامي مغاوري يكشف تفاصيل اعتداء سيدة عليه

ترشيحاتنا

بإكسسوارات جذابة .. هند صبري بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

فضائح أردوغان .. النظام التركي ينصب على المرتزقة السوريين في ليبيا

هوس عمليات التجميل.. سيدة تنفق مبالغ طائلة لتشبه الدمية باربي.. شاهد النتيجة

توقف لقاء ريال مدريد وألافيس بسبب إصابة الحكم

أزمة في الوداد المغربي قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الإصابات تجاوزت الـ80 ألفا.. الصحة: قفزة فى عدد المتعافين من كورونا اليوم

AdvertisementS

بعد مقتل 239 متظاهرا.. إثيوبيا تعلن الكشف عن هوية قتلة المغني هاشالو هونديسا

شاطئ الموت.. غرق 11 شخصًا بشاطئ النخيل بالعجمي.. انتشال 6 جثامين والبحث عن الآخرين

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع ذروتها الثلاثاء والأربعاء

المرحلة النهائية والنتائج جيدة جدا .. استشاري يزف بشرى بشأن لقاح موسكو ضد كورونا

ألفاظ خادشة.. رانيا يوسف تنشر صور المتحرشين بها

الإصابات تجاوزت الـ80 ألفا.. الصحة: قفزة فى عدد المتعافين من كورونا اليوم

ظهرت عارية في ذئاب لا تأكل اللحم .. قصة ناهد شريف في تريند الزمن الجميل

أمراض الخفافيش أشد خطورة من فيروس كورونا.. تفاصيل

قوة ضاربة وتفوق نيراني.. فوربس: الجيش المصري قادر على سحق الوجود العسكري التركي في ليبيا

لا مهرب منه.. دراسة مخيفة تكشف استمرار أعراض كورونا لدى 90% من المتعافين

مترين.. أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة بشأن انتشار كورونا عبر الهواء

مغلق من 20 سنة.. الكاف يعلن موقفه النهائي من أزمة الزمالك ولقب نادي القرن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة المايوه.. أجرأ 10 إطلالات عرَّضت روبي للانتقادات

بمكونات صحية.. طريقة عمل سينابون البطاطا

بإكسسوارات جذابة .. هند صبري بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد