في حال الشعور بآلام الرأس.. هذه الأطعمة تغنيك عن المسكنات

ومنها عدم التوازن الهرموني الذي يمكن أن يسبب التهابًا يؤدي إلى حدوث صداع،

لهذا يمكنكم إضافة الأفوكادو إلى نظامكم الغذائي وتناوله عند الإصابة بالصداع،

و نخص بالذكر هنا المرأة التي تعاني من آلام الرأس أثناء الدورة الشهرية.