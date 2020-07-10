تصل إلى 50 دولارا.. عضو اقتصادية النواب: مصر لن تتأثر بارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا

قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أسعار النفط العالمية فى هذه الفترة ستكون مذبذبة وليست ثابتة على سعر معين بسبب قلة الاستهلاك وتأثير فيروس كورونا.





وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا كبيرا من الدول لم تقم بفك حظر التجوال وتتبع اجراءات احترازية مشددة وذلك يؤدى الى قلة الاستهلاك للمواد البترولية نتيجة توقف حركة التجارة والبيع.









وأكد عضو مجلس النواب، أن انخفاض أسعار المواد البترولية أو ارتفاعها عالميا فى هذه الفترة لن تؤثر على مصر بسبب أن الموازنة الجديدة تضمنت سعر برميل البترول بـ 61 دولارا للبرميل، متوقعا ثبات اسعار المواد البترولية العالمية خام برنت لـ 50 دولارا للبرميل لنهاية هذا العام.









فجميع المؤشرات الاقتصادية تؤشر على ذلك وتباطؤ معدلات النمو بالإضافة إلى انخفاض معدلات السياحة حول العالم وحركة الطيران والتجارة والصناعة التى تؤثر بشكل كبير على استهلاك المواد البترولية، إضافة الى أن منظمة الأوبك العالمية قامت بإلزام الدول المصدرة للنفط بتخفيض معدلات الإنتاج فى الوقت الحالى.









وتابع النائب حديثة:" أن جميع هذه المؤشرات تؤكد ثبات الأسعار لنهاية العام".









وكان ذلك بعد أن انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، لتواصل خسائر كبيرة تكبدتها في الجلسة السابقة، وتتجه صوب تراجع أسبوعي بفعل مخاوف من أن تجدد إجراءات العزل العام عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأماكن أخرى قد يؤثر سلبا على طلب الوقود.









وهبط خام برنت 73 سنتا أو ما يوازي 1.7 بالمئة إلى 41.62 دولار للبرميل بعد أن نزل ما يزيد عن اثنين بالمئة أمس الخميس. وتراجع الخام الأمريكي 83 سنتا أو ما يوازي 2.1 بالمئة إلى 38.79 دولار للبرميل بعد أن تراجع ثلاثة بالمئة في الجلسة السابقة.