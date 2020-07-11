الحوادث معتادة هناك.. نائب الإسكندرية يعلق على حادثة شاطئ 6 أكتوبر.. فيديو

قال المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب عن الإسكندرية, إن شاطئ 6 أكتوبر خطر جدا وكان صادر له العام الماضي والذي قبله قرار بالإغلق.





وأضاف المهندس أحمد السجيني خلال تصريحات تليفزيونية, أن شاطئ 6 اكتوبر اصبح منطقة للدوامات والأمواج بشكل غير طبيعي بالمرة.





وتابع عضو مجلس النواب, أن غرق 11 شاب في شاطئ 6 أكتوبر بالاسكندرية كارثة حقيقة.





وأوضح المهندس أحمد السجيني, أنه سوف يكون هناك وقفة جادة من المحافظة تجاه هذا الشاطئ ولابد من غلقه تجنبا لتكرار تلك الحادثة مرة أخرى.





وأشار إلى أنه لابد من اتخاذ تدابير احترازية من قبل المحافظة تجاه تلك الشاطئ ولا تتعامل مع هذا الشاطئ باجراءات إدارية فقط.