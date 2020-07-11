زحام وتجمعات في محيط شاطئ المعمورة بالإسكندرية.. فيديو





على الرغم من قرار الحكومة بالتعايش مع فيروس كورونا المسجد, ولكن بنسبة 25% مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية من الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.





ورصدت عدسة صدى البلد اليوم تكدس المواطنين بشكل ملحوظ على شواطئ المعمورة غير ملتزمين بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.





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كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن عن القرارات الجديدة التي اتخذتها لجنة إدارة أزمة كورونا لمواجهة انتشار كورونا.





وقال "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي حول آخر مستجدات مواجهة فيروس كورونا امس الثلاثاء، إنه بداية من 27 يونيو ستتم إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية مع السماح بوجود 25% من طاقتها الاستيعابية.





وأضاف رئيس الوزراء أن موعد غلق كل المحلات 9 مساء والمطاعم والمقاهي 10 مساء، ووسائل النقل الجماعي تتوقف من منتصف الليل حتى الرابعة صباحا، مضيفا أنه سيتم الاستمرار في غلق الحدائق والمنتزهات والشواطئ العامة.