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وزير الخارجية الأسبق: مناورة حسم 2020 رسالة طمأنينة للشعب المصري بقوة جيشه.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 06:00 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق, إن هناك البعض يشكك في أن مصر تستطيع التعامل في عدة محاور تخص الدولة في آن واحد.

وأضاف السفير محمد العرابي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أنه لديه اعتقاد راسخ أن الدولة المصرية تستطيع التعامل في عدة ملفات في وقت واحد.

وتابع وزير الخارجية الأسبق, أن ليبيا ستكون بؤرة للإرهاب في الفترة القادمة وعلي دول العالم تحمل مسئوليتها.

وأوضح السفير محمد العرابي, أن هناك لوم كبير علي المجتمع الدولي للتباطؤ في التعامل مع العدوان التركي في ليبيا.

وأشار إلي أن مناورة حسم 2020 كانت رسالة قوية لطمأنينة الشعب المصري بانه لديه جيش قوي قادر علي حماية الوطن وحفظ ممتلكاته والدفاع عنه.

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