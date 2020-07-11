من أمام البحر.. درة برفقة ريهام أيمن عبر انستجرام

نشرت الفنانة درة صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات و الصور "انستجرام ".





وظهرت درة برفقة الفنانة ريهام ايمن من أمام البحر مستمتعين بالأجواء الصيفية.





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يذكر أن أحدث أعمال درة مشاركتها في فيلم "يوم وليلة"، مع خالد النبوي، خالد سرحان، أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، ميدو عادل، محمود أوتاكا، سامي مغاوري، شادي جمال أسعد، حمزة العيلي، محمد جمعة، مجدي عبيد، جيهان أنور.





وفي سياق آخر كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.



