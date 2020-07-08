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فن

أجمل أم.. ريهام أيمن تشارك جمهورها لحظات إرهاقها بسبب الأمومة.. شاهد

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:26 م
ريهام ايمن
ريهام ايمن
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة لها من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " إنستجرام ".

وظهرت ريهام أيمن في الصورة أثناء تواجدها في المنزل مرتدية ملابس كاجوال، وكتبت على صورتها معلقة: "ماما مرهقة".

وتلقت ريهام أيمن تعليقات عديدة من متابعيها على صورتها، وجاء بعضها كالاتى: "جميلة في كل احوالك ، بحبك اوى ، اجمل ام فالعالم ".

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كانت آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.

يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.
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Exhausted Mom 🥴 #5minsbreak #coffeebreak #momlife

A post shared by Reham Ayman (@rehamaymanofficial) on

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