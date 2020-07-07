بـ الأسود القصير.. ريهام أيمن تتألق من أحدث جلسة تصوير





وأطلت ريهام أيمن ، بفستان قصير باللون الأسود ليبرز جمالها ورشاقتها، وانتعلت حذاء جذابا بكعب عال لإكمال إطلالتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ريهام أيمن فى الماكياج على اللون البنى للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الذى يبرز جمال أنوثتها.





كما تركت شعرها البنى القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة جذابة، ووضعت قبعة بسيطة تبرز جمالها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع خاتم لليد لإكمال إطلالتها.