على طريقة هوانم زمان.. ريهام أيمن تتألق بإطلالة أنيقة سوداء |شاهد

نشرت الفنانة ريهام أيمن صور جديدة من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وتألقت ريهام أيمن مرتدية فستان أنيق باللون الأسود قصير فوق الركبة، يبرز قوامها الرشيق، وهي جالسة على كرسي كبير الحجم، بطريقة "الهوانم".





كما استكملت أناقتها بوضع القبعة باللون الأسود كبيرة الحجم على الشعر، مع ترك خصلاته أعلى الكتف بطريقة انسيابية.





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وبرزت ملامحها الرقيقة بالمكياج الساحر، فاختارت اللون البنفسجي الداكن بعض الشئ في الشفاه، مع البنفسجي الفاتح أعلى العين كآيشادو.





وارتدت ريهام أيمن الاكسسوارات الرقيقة في اليد باللون الفضي.



