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مرأة

بـ جمبسوت كاجوال .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:26 م
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
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حياة عبد العزيز
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت لقاء الخميسي بإطلالة كاجوال، مرتدية جمبسوت باللون الزيتي بتصميم واسع، ونسقت معه توب باللون الأبيض.

وانتعلت لقاء الخميسي حذاء مكشوفا صيفيا باللون الزيتي ليتناسب مع إطلالتها.

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واستكملت إطلالتها بإرتداء قبعة باللون الأبيض أعلى الرأس، وتركت خصلات شعرها البني منسدلا على الكتف بطريقة ناعمة، كما ارتدت نظارة شمسية على أحدث صيحات الموضة.

وارتدت لقاء الخميسي مجموعة اكسسوارات كاجوال ملونة باللون الفسفوري والأحمر، مع السلاسل الرقيقة في الرقبة.

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