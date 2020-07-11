الشعب الجمهوري يدفع بسيدة في انتخابات مجلس الشيوخ بالإسماعيلية

وكشفت المصادر عن الدفع بالسيدة فيبي فوزي كبير الإعلامية بالقناة الرابعة بتلفزيون مدن القناة، وعضو سابق بمجلس قومي المرأة، وأحد القيادات النسائية المعروفة بالعمل الخدمي والعام.

ويفاجأ الشعب الجمهوري اهالي الاسماعيلية بالدفع بالسيدة فيبي لخوض انتخابات الشيوخ، معتمدا على كونها وجه جديد في العمل السياسي.

وتشغل فيبي فوزي منصب أمين المرأة بالحزب الجمهوري.

ولم يعلن حزب الشعب الجمهوري أسماء مرشحيه حتى الآن، ولكن عقدت أمانة محافظة الإسماعيلية للحزب أولى اجتماعاتها مع أمانة الإعلام لعرض الخطة الكاملة والاستعدادات الإنتخابية المقبلة.





وترأس الإجتماع أحمد العايدى الأمين العام بالمحافظة بحضور المهندس عبد الله الزغبى الأمين المساعد لشئون التنظيم و جمال مسعود الامين المساعد للإعلام والتثقيف، والمرشحين بقوة لخوض انتخابات "الشيوخ".





وأكد الأمين العام للحزب أن الفترة القادمة تتطلب جهدا كبيرا من الهيكل الإعلامى لتوعية المواطنين بأهمية تواجد الحزب لصالح اهالى الاسماعيليه من خلال التواصل المستمر والمباشر فى كل أرجاء المحافظة.





كما تطرق الإجتماع استعراض خطة النشاط خلال المرحلة المقبلة وبعض المبادرات التى تهم المواطن بصورة مباشره وجاهزية الحزب لخوض الاستحقاقات الانتخابية القادمة سواء مجلس الشيوخ أو النواب والمجالس المحليةد أمين الإعلام.





وأكد الأمين العام للحزب أن نجاح أى منظومة تعتمد بنسبة كبيرة على اللجنة الإعلامية من خلال جميع التخصصات " إذاعة - تليفزيون - صحافة - التواصل الإجتماعى ".