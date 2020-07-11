مصرع ربه منزل وطفل بحادثين مختلفين بالبحيرة

لقيت ربة منزل وطفل مصرعهما في حادثتين مختلفتين الأولى صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بقرية الضى مركز الرحمانية والثانى صدمه أحد القطارات أثناء عبوره مزلقان بوابة سيدى عدس بدمنهور وتم نقل الجثتين لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفيات التابع لمراكزهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغان ، الأول من مستشفى الرحمانية يفيد بوفاة" هانم عبد الغنى الشرقاوى " 42 عامًا ومقيمة بقرية الضى صعقا بالكهرباء وتم نقل الجثة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي.

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وكان البلاغ الثانى من مركز شرطة دمنهور يفيد باصطدام قطار بطفل وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين مصرع " آدم.م.أ محمد" 4 سنوات دمنهور وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

