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حوادث

قيدوه في عمود كهرباء عاريا.. حبس 8 أشخاص عذبوا شابا بتهمة سرقة العنب

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:39 م
حبس 8 أشخاص عذبوا
حبس 8 أشخاص عذبوا شابا بتهمة سرقة العنب
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جمالات الدمنهورى

تجرد 8 اشخاص من مشاعرهم الإنسانية بقرية محمد رفعت بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة بتجريد شاب من ملابسه وعلقوه بأحد أعمدة الإنارة وقاموا بتعذيبه على مرأى ومسمع أهالى القرية لاتهامه بسرقة مزرعة عنب.

أثارت الجريمة البشعة حفيظة أهالى القرية وقاموا بإبلاغ مركز الشرطة وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة انتقامًا من المجنى عليه لقيامه لسرقة العنب من مزرعة أحدهم.

وقرر المستشار عبد الحق بصيلة رئيس نيابة دمنهور الكلية، برئاسة المستشار محمد شلبى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس 8 أشخاص 15 يومًا لاتهامهم بتعذيب شاب وتجريده من ملابسه وربطه بعامود كهرباء وسط القرية  لاتهامه بسرقة احدى مزارع العنب.

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ترجع أحداث الواقعة إلى تلقى  الاجهزة الامنية بالبحيرة بلاغا من مركز شرطة حوش عيسى يفيد بقيام 8 أشخاص  بقرية محمد رفعت بدائرة المركز بتعذيب شاب وتجريده من ملابسه وربطه بعامود كهرباء وسط القرية  لاتهامه بسرقة احدى مزارع العنب.

وبالانتقال للمعاينة والفحص تبين قيام عدد من اهالى قرية محمد رفعت بمركز حوش عيسى بتعذيب "محمود. س. ع. خ" 28سنة  -عامل زراعى- مقيم بالقرية وتجريده من ملابسه تماما وتوثيقه عاريا بأحد أعمدة الكهرباء واستخدام اسلحة بيضاء فى عمليات تعذيبه وإرهابه وإكراهه على التوقيع إيصالات أمانه.

 وتم احالة المتهمين الى النيابه العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحريمة وتم تحرير المحضر رقم 9922 لسنة 2020   جنح مركز حوش عيسى.

وقرر المستشار عبد الحق بصيلة رئيس نيابة دمنهور الكلية، برئاسة المستشار محمد شلبى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، حبسهم 15 يومًا.

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