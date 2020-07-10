قيدوه في عمود كهرباء عاريا.. حبس 8 أشخاص عذبوا شابا بتهمة سرقة العنب

تجرد 8 اشخاص من مشاعرهم الإنسانية بقرية محمد رفعت بدائرة مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة بتجريد شاب من ملابسه وعلقوه بأحد أعمدة الإنارة وقاموا بتعذيبه على مرأى ومسمع أهالى القرية لاتهامه بسرقة مزرعة عنب.

أثارت الجريمة البشعة حفيظة أهالى القرية وقاموا بإبلاغ مركز الشرطة وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة انتقامًا من المجنى عليه لقيامه لسرقة العنب من مزرعة أحدهم.

وقرر المستشار عبد الحق بصيلة رئيس نيابة دمنهور الكلية، برئاسة المستشار محمد شلبى المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس 8 أشخاص 15 يومًا لاتهامهم بتعذيب شاب وتجريده من ملابسه وربطه بعامود كهرباء وسط القرية لاتهامه بسرقة احدى مزارع العنب.

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