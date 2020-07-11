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تكنولوجيا

إزاى تتصور Portrait على آيفون بكاميرا واحدة ؟

السبت 11/يوليه/2020 - 07:02 ص
.ازاى تتصور Portrait
.ازاى تتصور Portrait على آيفون بكاميرا واحدة ؟
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كريم جمال
يعانى الكثير من أصحاب الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون خاصةً ذو الكاميرا الواحدة من مشكلة عدم التقاط صورة بتقنية Portrait، والتى تتطلب كاميرا مزدوجة، وهو الأمر الذى ظهر بدءًا من إصدار آيفون 7 بلس.

إلا أنه يمكنك إلتقاط صور بتقنية Portrait بالرغم من كاميرا آيفون الأساسية الوحيدة، وذلك بفضل تطبيق FOCOS الشهير، حيث يقوم بتحويل صورتك العادية إلى بورتريه بفضل الذكاء الإصطناعى.

وتعتمد الفكرة على طريقتين، الأولى من خلال تحميل صورة قديمة على التطبيق ومن ثم يقوم بتحويلها، والطريقة الثانية من خلال إلتقاط صورة جديدة من خلاله بنفس التقنية أيضًا.

و لاتقتصر خدمات تطبيق FOCOS عند هذا الحد فقط، بل يتيح لك ايضًا المزيد من التعديلات على صورك لتخرج بأفضل شكل ممكن، كل ذلك ضمن مميزات النسخة المجانية، كما يمكنك شراء النسخة الإحترافية منه و الإستمتاع بكل الميزات.

ويمكنك تحميل تطبيق FOCOS من خلال هذا الرابط عبر متجر تطبيقات آبل الرسمي App Store، وتوفير تكلفة شراء آيفون بكاميرا ثنائية لإلتقاط صورة بورتريه.
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