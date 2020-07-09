اشتري آيفون 7 بلس نسخة 128 جيجابايت بـ 3900 جنيه فقط ..الحق الفرصة

يبحث يإستمرار محبو الهاتف الذكي الأشهر فى العالم آيفون عن أفضل العروض، لشراء أحد إصداراته القوية التى تقدم الأداء المميز و التصميم معًا، بسبب ارتفاع أسعار آبل بشكل مبالغ فيه، ولكن يمكنك شراء نسخة من هاتف iPhone 7 plus سعة 128 جيجابايت بخصم 60% عن سعره الصلى.
وفقًا لموقع تك رادار التقنى، يمكنك شراء نسخة مجددة من هاتف iPhone 7 plus سعة 32 جيجابايت، باللون الأسود مقابل 245 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 3900 جنيه مصري.
ظهرهذا العرض منذ فترة على منصات مختلفة للبيع بالتجزئة وانتهى، إلا أنه ظهر من جديد بنسخة من الهاتف الشهير لـ أبل، والذى تم إصداره فى عام 2016.
ويمتلك iPhone 7 plus أداءً جيدا مقابل سعره الحالى، والذى يجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائية رام سعة 2 جيجابايت، وبطارية سعة 2900 ميللى أمبير.
كما أن iPhone 7 plus يقدم كاميرا مزدوجة أساسية بدقة 12 و12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، ومتاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من أبل وهو IOS 13، ومقاوم للماء والأتربة.
ويمكنك اقتناء الهاتف نسخة 128 جيجابايت باللون الأسود عبر هذا الرابط.