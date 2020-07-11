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رياضة

أليو ديانج: انتظرت عودة الدوري كثيراَ وعلى الزمالك مراجعة قراره

السبت 11/يوليه/2020 - 07:10 ص
أليو ديانج
أليو ديانج
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محمد رشاد
 قال أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن استئناف النشاط الكروي في مصر خلال المرحلة المقبلة، بعد تحديد يوم 6 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف مسابقة الدوري العام سيمنح الفريق فرصة كبيرة للفوز بلقبها بعد تصدر الفريق جدول الترتيب بفارق مريح نسبيا.

وقال ديانج في تصريحات لموقع بامادا المالي :"في الواقع، ستستأنف البطولة المحلية قريبًا. لقد استأنفنا بالفعل التدريبات، مثل جميع الأندية الأخرى في مصر، ويُقام المران مع التزام صارم للتدابير الصحية".

وأضاف :"يعمل الاتحاد المصري لكرة القدم بجد لتوفير جميع المعدات الصحية. سيكون هناك مجموعات غسل اليدين عند المدخل وفي الملاعب، ومقياس لدرجة الحرارة، باختصار، كل ما تحتاجه للحفاظ على صحة اللاعبين".

وأكمل :"مع ذلك ، يجب أن أشير إلى أن هناك فريق قرر عدم استئناف البطولة، والأمر متروك لاتحاد الكرة لمعرفة ما يجب القيام به حيال هذا الفريق. أما الأهلي فنحن جاهزون بالفعل وسنفعل كل شيء للفوز بلقب البطل".

وواصل المالي ديانج قائلًا :"نحن الأول في الترتيب برصيد 49 نقطة ، مقابل 33 و 32 نقطة لصاحب المركز الثاني والثالث، وهما المقاولون العرب وبيراميدز، ويشارك في البطولة 18 ناديًا".

وتابع ردا على سؤال :"ما رأيك فيما سيحدث إذا بقى الزمالك على موقفه ؟ لا أعرف بالضبط ما الذي سيحدث، فلننتظر ونرى كيف يتعامل اتحاد الكرة مع الأمر. أنا مجرد لاعب ولا أستطيع أن أقول أي شيء عنه".

وأتم أليو ديانج تصريحاته قائلًا :"المهم بالنسبة لي هو استئناف البطولة، لقد انتظرنا طويلًا ونريد العودة إلى الملعب. أتمنى أن يعيد الزمالك النظر في قراره في أقرب وقت ممكن"
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