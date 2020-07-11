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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بيتزا الطعمية بالخضار

السبت 11/يوليه/2020 - 09:31 ص
طريقة عمل بيتزا الطعمية
طريقة عمل بيتزا الطعمية بالخضار
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هاجر هانئ
تقع ربات المنزل فى حيرة في اختيار وجبات الإفطار الصحية، لذا نقدم لك طريقة عمل بيتزا الطعمية بالخضار من مطبخ الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج "بالصحة والراحة".


مقادير بيتزا الطعمية بالخضار
1 حزمة سبانخ مفرومة 
ملح 
نصف كيلو عجينة طعمية
 2 بيضة 
فلفل أسود 
1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم 
1 ثمرة طماطم  حلقات
بصلة شرائح
زيت زيتون 
1 ثمرة فلفل احمر رومى  شرائح
جزرة مبشورة
 1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم
 2 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة


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طريقة تحضير بيتزا الطعمية بالخضار
- تخلط عجينة الطعمية مع السبانخ وملح وفلفل وثوم وبيض وقليل من زيت الزيتون
- تفرد في صينية بيتزا
- تزين بالجزر والفلفل والطماطم والبصل والبقدونس
- تضاف جبنة موتزاريلا على الوجهة
- تدخل الفرن حتى تمام الطهي
- تقدم ساخنة
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