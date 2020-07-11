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يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

السبت 11/يوليه/2020 - 11:03 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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هاجر إبراهيم
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة اليوم، مع استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة.

وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة تكون حارة ورطبة على القاهرة والوجه البحرى، ومعتدل بالسواحل الشمالية، مع استمرار نسب الرطوبة، حيث تصل إلى 90% تقريبا.

وأشار إلى أن  درجات الحرارة انخفضت إلى 30 و29 درجة بالسواحل الشمالية يجعل المدن المطلة على البحر الأحمر والمتوسط هى المدن الأكثر اعتدالا فى درجات الحرارة.

وتابع أن ارتفاع درجات الحرارة يشمل المدن الداخلية مثل القاهرة وشمال الصعيد والوجه البحرى، حيث إنه من المعروف أن شهر يوليو وأغسطس أصعب شهور فصل الصيف.

وأفاد بأن الاستمرار فى درجات الحرارة مستمر على مدار الأسبوع ما بين 36 و35 درجة مئوية، بالإضافة إلى استمرار نسب الرطوبة، إلا أنه فى نهاية الأسبرع سيكون هناك انكسار بها وتنخفض مرة أخرى.

ونصح المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة من الشبورة المائية فى فترات الفجر والصباح الباكر، خاصة بالطرق الزراعية وأثناء السفر، بالإضافة إلى تجنب المواطنين أشعة الشمس لفترات طويلة إلا بارتداء واقى غطائي وتجنب الأماكن المغلقة خصوصا لكبار السن والأطفال.
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