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محافظات

أول عملية جراحية لمريض بالقلب في العريش مشتبه بإصابته بكورونا

السبت 11/يوليه/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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احمد صالح
نجح فريق أطباء معهد القلب القومي بالقاهرة والمكلفين بالعمل بوحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام محافظة شمال سيناء، في إجراء أول عملية جراحية بالقلب لمريض يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد منصور مدير عام المستشفى، أن المريض دخل المستشفي ولديه حالة اشتباه في إصابته بفيروس كورونا ويعاني من جلطة حادة بالشريان التاجى.

أشار منصور أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية برئاسة الدكتور سعيد مرجان استشاري قسطرة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، اتخذ كل الإجراءات الاحترازية اثناء إجراء العملية الجراحية، حيث إن المريض يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفي نفس السياق.. تمكن أطباء المعهد القومي للقلب من توقيع الكشف الطبي على نحو ٢٥٠٠ حالة وإجراء ٥٥٠٠ عملية جراحية متنوعة في قسم قسطرة القلب بالمستشفى.

مشيرا إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومى للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب في مستشفى العريش العام وإجراء العمليات الجراحية والكشف الطبى عن طريق أطباء المعهد، في شهر فبراير قبل الماضى.

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