أول عملية جراحية لمريض بالقلب في العريش مشتبه بإصابته بكورونا

أشار منصور أن الفريق الطبي الذي أجرى العملية برئاسة الدكتور سعيد مرجان استشاري قسطرة القلب والأوعية الدموية بمعهد القلب القومي، اتخذ كل الإجراءات الاحترازية اثناء إجراء العملية الجراحية، حيث إن المريض يشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد.





