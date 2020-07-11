بعد وفاة محمود رضا.. أقدم راقصي الفرقة يتحدث عن بدايتها ..شاهد

قال نبيل مبروك، أقدم راقصي فرقة رضا ، بعد رحيل الفنان محمود رضا، إن من ضمن المسارح التي عملوا بها ، في بداية مشوارهم ، هو مسرح سينما رمسيس حاليا .





وأضاف نبيل مبروك، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنهم وجدوا عددهم قليلا جدا، بالنسبة لمساحة المسرح، فكان عددهم في البداية 7 بنات و7 أولاد.





وأشار "مبروك" إلى أن محمود رضا ، بدأ في دمج، الجيل الثاني من فرقة رضا، بعد أن كان عددهم لا يتناسب مع مساحة المسرح.





وأوضح "مبروك" أن من ضمن نجوم الفرقة الفنانة هناء الشوربجي وجلال عيسى ، حتى أصبح عددهم 12 ولدا و 12 بنتا ، على مسرح سينما رمسيس حاليا .





وتابع : أن محمود رضا كان يركز على الرقصات الشعبية ، وكانت أول رقصها صممها ، وهى رقصة "بطل الثورة"، وتمنى أن تكون هذة الرقصة هى الرقصة الشعبية في مصر.