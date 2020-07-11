بعد وفاة محمود رضا.. أقدم راقصي الفرقة يتحدث عن بدايتها ..شاهد

قال نبيل مبروك، أقدم راقصي فرقة رضا، بعد رحيل الفنان محمود رضا، إن من ضمن المسارح التي عملوا بها ، في بداية مشوارهم ، هو مسرح سينما رمسيس حاليا .
وأضاف نبيل مبروك، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنهم وجدوا عددهم قليلا جدا، بالنسبة لمساحة المسرح، فكان عددهم في البداية 7 بنات و7 أولاد.
وأشار "مبروك" إلى أن محمود رضا، بدأ في دمج، الجيل الثاني من فرقة رضا، بعد أن كان عددهم لا يتناسب مع مساحة المسرح.
وأوضح "مبروك" أن من ضمن نجوم الفرقة الفنانة هناء الشوربجي وجلال عيسى ، حتى أصبح عددهم 12 ولدا و 12 بنتا ، على مسرح سينما رمسيس حاليا .
وتابع : أن محمود رضا كان يركز على الرقصات الشعبية ، وكانت أول رقصها صممها ، وهى رقصة "بطل الثورة"، وتمنى أن تكون هذة الرقصة هى الرقصة الشعبية في مصر.