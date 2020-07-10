شاهد عروضها 3 رؤساء مصريين.. 10 معلومات عن فرقة رضا بعد رحيل مؤسسها

عن عمر يناهز التسعين عاما، رحل اليوم أسطورة الاستعراض المسرحي والفنون الشعبية الفنان محمود رضا، سفير القوى الناعمة ومؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، أول وأقدم فرقة مصرية خاصة بهذا النوع، والتي لاقت شهرة كبيرة وصلت إلى العالمية، كما قدمت العديد من العروض والأعمال الاستعراضية.









ويستعرض موقع "صدى البلد" في سياق التقرير التالي تاريخ هذه الفرقة في 10 نقاط بعد رحيل مؤسسها وأقدم عضو بها:









1. بدأت في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي تحت قيادة محمود رضا، الذي فكر في تكوين أول فرقة خاصة للفنون الشعبية بالاشتراك مع الراقص الأول والمصمم والمؤلف الموسيقي علي رضا، والراقصة الأولى فريدة فهمي بعد الرحيل المفاجئ للفنانة نعيمة عاكف بالإضافة إلى خبرتها في التدريب وتصميم الأزياء.









2. انتقلت عروض الفرقة إلى مسرح متروبول وقدمت عروضها المميزة وحصدت أول ثمارها عندما التقى مؤسسها محمود رضا مع الموسيقار على إسماعيل واتفقا على عمل أول أوركسترا خاص بالفنون الشعبية بقيادته والذي أعاد توزيع الموسيقى لأعمال الفرقة السابقة، وقام بتلحين عدد من الأوبريتات الاستعراضية.









3. انتقلت الفرقة بعد ذلك إلى مسرح 26 يوليو بالعتبة ثم مسرح نقابة المهندسين ثم دار الأوبرا المصرية، وأخيرًا مسرح البالون حيث استقرت به حتى الآن.









4. في فترة السبعينيات وصل عدد الفنانين من الراقصين والراقصات والموسيقيين إلى 180 فنانا، ما دفع محمود رضا إلى تقسيم الفرقة إلى ثلاثة أقسام، الفريق الأساسي الذي يقدم العروض داخل وخارج مصر، فريق الصف الثاني للفرقة، وأخيرا فريق يتكون من مجموعات تحت التدريب.









5. يبلغ عدد أعضاء الفرقة حاليا 108 ، كالآتي: الراقصات: 24، الراقصون: 24، موسيقيون وكورال: 60 عضوا.









6. قامت الفرقة ببطولة ثلاثة أفلام سينمائية لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا وهي: أجازة نصف السنة، غرام في الكرنك، حرامي الورقة، الرجل الثاني.









7. طافت الفرقة دول العالم أكثر من 5 مرات، واحتلت المراكز الأولى في معظم المحافل والمهرجانات الدولية والتي حضرها معظم ملوك ورؤساء الدول، وقدمت حوالي أكثر من 3000 عرض في مصر والعالم على أكبر المسارح العالمية.









8. من أهم الشخصيات التي شاهدت عروض الفرقة: الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس الروسي خوروشوف (أسوان 1964)، الملك حسين (مهرجان جرش بالأردن 1983)، الرئيسان أنور السادات وحسني مبارك.









9. حصدت الفرقة العديد من الجوائز ومنها جائزة المركز الأول بمهرجان يوغوسلافيا (كوبير) 1960، وسام الكوكب الأردني 1967 من الملك حسين، في عام 1968 فازت الفرقة في ثلاث مسابقات متفرقة، الجائزة الأولى والميدالية الذهبية في مهرجان جوهانسبرج 1995.









10. حصلت الفرقة على العديد من الشهادات التقديرية في جميع العروض الداخلية والخارجية وما زالت تشارك في العديد من المناسبات الفنية والقومية والعالمية والمؤتمرات الدولية والمهرجانات.