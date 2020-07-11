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محافظات

محافظ المنيا: استرداد 195 فدان أملاك دولة بمركزي بني مزار ومطاي

السبت 11/يوليه/2020 - 12:38 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات، ضمن الموجة الـ 16 من حملات استرداد أراضي الدولة واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وقال محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، نجحت في إزالة 38 حالة تعد بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، منها 30 حاله ازالات مباني على مساحة 3250 متر مربع، و8 حالات تعديات بالبناء على أراضي زراعية على مساحة 195 فدان و18 قيراط.

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وأضاف المحافظ، ان الوحدة المحلية لمركز ديرمواس ازالت حالتي تعد بالبناء المخالف لقانون 119 لسنه 2008 على مساحة 280 متر مربع، بالإضافة لإزالة 4 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 240 متر مربع.

 كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، من إزالة حاله تعد بالبناء على الأراضي الزراعية خاصة على مساحة 60 متر مربع، بالإضافة لإزالة 15 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك دولة على مساحة 1695 متر مربع بقرية قلوصنا.

كما نفذت الوحدة المحلي لمركز بني مزار، حملة إزالة واستراد حيث تم إزالة 5 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1225 متر مربع، وتم استرداد 171 فدان و12 قيراط، كما تم استرداد 24 فدان و6 قيراط بنطاق الوحدة المحلية لمركز مطاي.

كما ازالت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، 3 حالات تعد بالبناء على الأراضي أملاك الدولة على مساحة 42 متر مربع، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص، من إزالة 3 حالات تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة علي مساحة 18 متر مربع.

وناشد محافظ المنيا واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقًا لقانون 144 لسنة 2017، سرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة المنيا واستلام أذونات الفحص والمعاينة وسدادها بإحدى البنوك، حيث تقرر 31 يوليو الجاري موعدًا نهائيا لسداد الرسوم واستكمال إجراءات التقنين، والا سيتم إدراج تلك الأراضي " محل طلب التقنين " بالموجة (16) لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة.
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