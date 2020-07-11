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محافظات

محكمة البحر الأحمر الابتدائية تستقبل 4 طلبات لمرشحى مجلس الشيوخ

السبت 11/يوليه/2020 - 12:36 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
استقبلت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، بمحكمة البحر الأحمر الابتدائية، صباح اليوم السبت أول أيام التقدم بطلبات الترشح 4 طلبات، حيث قامت اللجنة بفحص الطلبات وأوراق الترشح بعد أن حددت مكتب خاص لتلقى الطلبات من الراغبين فى الترشح .

وطبقت لجنة تلقى الطلبات للراغبين فى الترشح لمجلس الشيوخ والتى مقرها محكمة البحر الأحمر الابتدائية، إجراءات وقائية واحترازية مشددة، حفاظا على سلامة المواطنين وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء فى اتباع الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة خلال التواجد والتباعد الاجتماعى.

وخصصت محكمة البحر الأحمر عددا من الموظفين لفحص الأوراق قبل عرضها على المستشار المنوط باستقبال الطلبات وتسليم المتقدم ايصال استسلام الأوراق.

يذكر أنه فتحت اليوم السبت 27 محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية أبوابها لاستقبال الراغبين فى الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ سواء حزبى أو مستقلين، وكذا القوائم المطلقة، وتستمر عملية التقديم حتى السبت القادم وهو اليوم الأخير الذى من المقرر غلقه فى الساعة الثانية بعد الظهر.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ونائب رئيس محكمة النقض، إن الهيئة تتابع كافة التجهيزات لعملية تلقى لجان المتابعة فى المحافظات المستندات المطلوبة لترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، وستتابع متابعة لحظية تلقى طلبات الترشح من خلال الاتصال برؤساء المحاكم الابتدائية.
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