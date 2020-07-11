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جامعة القاهرة تكشف الإجراءات الاحترازية لـ امتحانات سنوات التخرج.. فيديو

السبت 11/يوليه/2020 - 01:14 م
الدكتور محمود علم
الدكتور محمود علم الدين، المتحدث بإسم جامعة القاهرة
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن جامعة القاهرة الآن بدأت امتحان 80 ألف طالب فى السنوات النهائية والدراسات العليا، مشيرا إلى أن استعدادات الجامعة خلال الأيام السابقة كانت شاملة.


وأضاف "علم الدين"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك الاستعدادات الإدارية للجامعة والتى تعتبر تقليدية خلال فترة الامتحانات المتمثلة فى الجداول وحجرات الدراسة واللجان، بالإضافة إلى الاستعدادت التى تطلبها الظروف التى يمر بها العالم فى تفشي فيروس كورونا.


وتابع: "توجيهات رئيس جامعة القاهرة أن تكون الصحة والسلامة الوقاية هى المبدأ الأول للحفاظ على صحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس".


وأكد أنه بمجرد دخول الطالب للجامعة هناك كواشف على الأبواب وأدوات للتعقيم فى الكليات ومسافات بين الطلاب خلال اللجان، بالإضافة إلى وجود عمليات تعقيم مستمرة للجان ومسافة بين كل امتحان وآخر.


وأشار إلى أن هناك لجنة طبية موجودة فى اللجان المختلفة وطبيب مقيم لمتابعة أى طالب يشعر بأى شيء والفحص العاجل له، متابعا أنه بمجرد وجود طالب مريض يتم نقله مباشرة إلى المستشفى، كما أن أعداد الطلاب قليلة.
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