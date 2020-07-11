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فن

عرض الجزء الأول من مسلسل مملكة إبليس.. غدا

السبت 11/يوليه/2020 - 02:04 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تعرض شاشة قناة mbc مصر، الجزء الأول من مسلسل "مملكة إبليس" بداية من غدًا الأحد في تمام الساعة التاسعة مساءً، حيث عزمت القناة على عرض الجزء الأول من العمل الدرامى، حتى يتذكر الجمهور أحداثه، قبل الشروع في عرض الجزء الثاني المقرر إذاعته أواخر يوليو الجاري.

وارتبط الجمهور بمسلسل "مملكة إبليس" منذ إذاعته، حيث ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المختلفة والمركبة، والتى تتصاعد أحداثها في قالب تشويقي مثير طوال الحلقات، وتلعب أميرة الدراما إيمان العاصي من خلال المسلسل شخصية مختلفة تماما عما قدمته من قبل، وتظهر فى دور "داليدا" فتاة تعيش في الحارة التي هي محور الأحداث، ومن المنتظر أن تبهر إيمان متابعيها خلال أحداث الجزء الثاني، كما سبق وفعلت في الجزء الأول. 

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والجزء الثانى من مسلسل "مملكة إبليس" يعرض على منصة شاهد VIP ، وكتبه السيناريست محمد أمين راضي، وأخرجه أحمد خالد موسى، والعمل يقوم ببطولته كوكبة رائعة من النجوم على رأسهم النجمة غادة عادل والنجمة رانيا يوسف وسلوى خطاب وأحمد داود، والمسلسل من إنتاج طارق الجناينى.
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