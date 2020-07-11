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حوادث

محملة بالرمال.. فتح طريق سفاجا - الغردقة أمام السيارات بعد توقفه بسبب انقلاب سيارة نقل

السبت 11/يوليه/2020 - 01:19 م
فتح طريق سفاجا
فتح طريق سفاجا
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نجح مجلس مدينة سفاجا، بالتنسيق مع إدارة مرور سفاجا في رفع سيارة نقل تعرضت لحادث انقلاب بطريق سفاجا الغردقة، أدى إلى توقف حركة المرور على الطريق، وعادت الحركة المرورية على الطريق مرة أخرى بعد رفع السيارة.


وانتقلت هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إلى موقع انقلاب السيارة النقل التى كانت محملة بالرمال مما تسبب فى قطع الطريق سفاجا - الغردقة وتعطل حركة المرور بالكيلو 25، واشرفت على عملية رفع السيارة لفتح الطريق.

 

كانت غرفة عمليات مجلس مدينة الغردقة تلقت إخطارا يفيد انقلاب مقطورة على طريق سفاجا _الغردقة ولم ينتج عنها خسائر فى الأرواح، وعلى الفور انتقل عبد الحميد رضوان سكرتير المدينة ومسئول الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة وإدارة المتابعة الميدانية إلى موقع الحادث وبرفقته  مسئولى وحدة مرور سفاجا، كما تم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحادث.

 

وتبين أنه لم ينجم عن الحادث أى خسائر أو إصابات فى الأرواح حيث تم إغلاق الطريق بمساعدة رجال المرور ورفع المقطورة والرمال بمعدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا لتسيير الحركة المرورية.


وبالفحص المبدئى لرجال المرور تبين أنه أثناء سير سيارة نقل بمقطورة بحمولة 70 طنا من الرمال قادمة من سفاجا باتجاه الغردقة  اختلت عجلة القيادة فى يد قائدها مما أدى إلى انقلابها على حرم الطريق.

محملة بالرمال.. فتح طريق سفاجا - الغردقة أمام السيارات بعد توقفه بسبب انقلاب سيارة نقل
محملة بالرمال.. فتح طريق سفاجا - الغردقة أمام السيارات بعد توقفه بسبب انقلاب سيارة نقل
محملة بالرمال.. فتح طريق سفاجا - الغردقة أمام السيارات بعد توقفه بسبب انقلاب سيارة نقل
محملة بالرمال.. فتح طريق سفاجا - الغردقة أمام السيارات بعد توقفه بسبب انقلاب سيارة نقل
محملة بالرمال.. فتح طريق سفاجا - الغردقة أمام السيارات بعد توقفه بسبب انقلاب سيارة نقل
محملة بالرمال.. فتح طريق سفاجا - الغردقة أمام السيارات بعد توقفه بسبب انقلاب سيارة نقل
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