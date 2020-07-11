جولة لـ نائب رئيس جامعة عين شمس داخل لجان امتحانات كلية الحقوق.. صور

اجرى الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس، جولة تفقدية برفقة الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق ، داخل خيمة الامتحانات الجديدة و كلية الحقوق، للإطمئنان على سير الامتحانات ، بحضور الدكتور محمد صفي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب و ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب والدكتور محمد هنداوي مدير الغدارة العامة للشئون الطبية.

بينما قامت إدارة كلية الالسن جامعة عين شمس بتخصيص مكان مخصص بعد الكشف عن حرارة أى طالب درجة حرارته مرتفعة لمتابعتة بعد عدة دقائق وأعاد كشف درجة الحرارة للتأكد من سلامة الطلاب قبل دخول حرم الكلية ولم يتم التبليغ عن اي حالة اشتباه بالإصابة بكورونا اليوم.





وأضاف عميد كلية الآلسن ، خلال تصريحاتها لصدي اللل. لم بتم التبليغ في اي خالك اشتباه بالأصابع بكورونا

وتفقدت العميدة سير عملي الامتحانات لطلاب الفرق النهائية واطمأئنة وسط إستعدادات مشددة والتي تتمثل الكواشف الحرارية وارانداءزالكمامة وغيرها من الإجراءات الوقائية



