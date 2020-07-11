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فن

رامز جلال يقترب من انتهاء تصوير فيلمه الجديد «هيكل نظمي»

السبت 11/يوليه/2020 - 02:51 م
رامز جلال وغادة عادل
رامز جلال وغادة عادل
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أحمد إبراهيم
اقترب الفنان رامز جلال من الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمى" حيث يتبقى له ما يقرب من 30% وكان صور جزء كبير منه قبل رمضان. 

وكانت توقف تصوير العمل فى رمضان بسبب انشغال أبطاله فى أعمال رمضان خاصة رامز جلال الذى كان يقوم بتصوير برنامجه الأخير "رامز مجنون رسمى". 

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الفيلم يشارك فى بطولته مع رامز جلال كل من غادة عادل وبيومى فؤاد وشيماء سيف وتاليف لؤى السيد واخراج محمود كريم. 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى حول مجموعة من المواقف التى يتعرض لها بطل العمل. 

ويعد هذا الفيلم التعاون الثالث بين رامز جلال وغادة عادل بعد فيلمى "الباشا تلميذ" و"عيال حبيبة".   
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