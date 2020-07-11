نجوم تعرضوا للتنمر.. آخرهم ابن سلاف فواخرجى وعائلة محمد رمضان

ابن محمد رمضان





تعرض ابن محمد رمضان، الصغير للتنمر بعدما نشر رمضان صورة جمعتهما سويًا عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، من أحدث كليباته الغنائية.

بينما علقت إحدى المتابعات قائلة: "إسود زي أبوه .. المصيبة ان محدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها".

ورد محمد رمضان ،عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي” فيسبوك” قائلًا: "انا فخور بلوني ولون ابويا واولادي .. اللي ربنا خلقه ومبسوط ان ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل ان امهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".





شقيقة محمد رمضان





ردت إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان على تنمر رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد صور زفافها.

وقالت إيمان عبر حسابها على تويتر:"‏في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا أن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تاذوا حد بكلامكم".





ونشرت إيمان رمضان شقيقه محمد رمضان مجموعة من صور حفل زفافها عبر حسابها الشخصي انستجرام.

وعلقت إيمان رمضان علي الصورة قائلة : " الحمدلله .. الذى بنعمته تتم الصالحات ان شاء الله مع بعض العمر كله".







حمادة هلال





تعرض الفنان حماده هلال لحملة سخرية وتنمر من قبل عدد من متابعي تويتر بسبب تسمية نفسه في تعريف البروفايل الخاص به " مطرب ومغني" وهو ما اثار الجدل.

وعلى هذا الاساس تصدر حماده هلال لائحة الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر حينها، وتساءل الكثيرين " ازاي مطرب ومغني".





أبناء دعاء فاروق





نشرت الإعلامية دعاء فاروق عبر حسابها الشخصى على موقع الصور إنستجرام صورا تجمعها بأولادها وجاءت بعض التعليقات مهاجمة لها بسبب ارتداء ابنتها بنطلون مقطع ولا ترتدى الحجاب وتنمر البعض على شكل أولادها وأنهم لا يشبهونها.

وعدلت دعاء فاروق التعليق على الصور وكتبت لمتابعيها "من فضلكم بمنتهى الأدب والأخلاق اللي في الدنيا.. ممنوع منعا باتا التعليق على لبس أي حد من ولادي ولا شكلهم ولا حلوين ولا وحشين ولا شبهي ولا مش شبهي".

وأضافت "إذا هتدعولهم ربنا يكرمكم ويبارك لكم في أولادكم ولكم بالمثل إنما كل حد يدخل ينظر علي ولادى وعلي لبسهم ده مش مقبوووول ... انا حرة احط صور ولادى علي صفحتي للذكري ولتسجيل اللحظة انما مش من حق مخلوق يدخل يناقشني في شكلهم او لبسهم وبعد إذن حضراتكم اللي كاتبه أو كاتب تعليق من هذا القبيل يدخل يمسحه بهدوء لان اي تعليق من هذا القبيل هعمل بلوك فورا ولكم مطلق الحرية انكم تعملوا انفولو للأكونت بتاعي".

وتابعت "محدش بيستحمل علي عياله الهفوه .. وانا مش بستحمل ... ربوا عيالكم انتو بالطريقة اللي تحبوها ومالكوش دعوة بعيال حد تاني حتي لو عيال أختك ... شكررررررا".

وفى النهاية كتبت: "مرة تانية بشكر كل اللي بيقول كلمة محترمة واللي بيعلق تعليق لطيف واللي بيحافظ على مشاعر الغير".





هيثم أحمد زكي





تعرض الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، للتنمر طوال فترة حياته، حيث قام بعض المتنمرون بإرسال رسائل قاسية له من بعض المتابعين، مثل قول البعض اللي خلف مات عادي.

بينما انفعلت الفنانة درة عقب قراءتها لهذه الرسائل، وعلقت من خلال حسابها الشخصي على الفيسبوك قائلة: "بمنتهى الأسف بنشر هذا وعمري اصلا ما كنت أعبر على آرائي كثيرا على السوشيال ميديا ولكن يجب ان ندين الكائنات الحقيرة القاسية المتنمرة التي تختبئ وراء أجهزة لتسيئ للآخرين وتجرحهم دون ان يستطيع احد ايقافهم عن ما يفعلون ..لماذا يتحمل إنسان بدون ذنب كل هذه الإساءة المعنوية؟ على مدار سنين؟ هل الفنان مكون من حديد؟ ".





واختتمت حديثها: "أليس من لحم ودم وقلب ينبض وعروق ودورة دموية ومخ وأعصاب ومشاعر.. ليه هيثم كان لازم يتحمل ده سنين وحدته ؟ ليه كلنا لازم نتحمل هؤلاء الأشخاص؟ ارجوكم اللي ما يعجبوش فنان يكتفي بعدم مشاهدته ومتابعته! هو ما دخلتش بيتك بالغصب وما اخدش منك حاجة..هيثم أحمد زكي كان كتله من الجمال وانت كتله من القبح.. ربنا رحمه من أمثالكم".





نادين نجيم



