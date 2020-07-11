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أخبار البلد

قادمة من عمان.. مطار أسيوط يستقبل أولى رحلات شركة السلام إير على متنها 150 راكبا

السبت 11/يوليه/2020 - 03:33 م
السلام اير
السلام اير
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نورهان خفاجي
استقبل مطار أسيوط الدولى، أولى رحلات شركة السلام إير القادمة من مطار صلالة "بدولة عمان"، على متنها ١٥٠ راكبا، وذلك بعد فتح المطارات المصرية بعد نحو ثلاثة أشهر من التعليق علي خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد. 

وتم استقبال الطائرة في مطار أسيوط الدولي، بتقليد رش المياه فور الهبوط كتقليد شائع معبر عن السعادة لوصول أولى الرحلات، كان في استقبال الركاب القادمين الطيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط الدولى وفريق العلاقات العامة، مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية بإجراءات السلامة والتطهير. 

وتمت مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب وطاقم الطائرة والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، أول يوليو الجاري، بعد قرابة نحو ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ومن المتوقع أن تصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلى 30% مع بداية التشغيل، على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.
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