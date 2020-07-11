قادمة من عمان.. مطار أسيوط يستقبل أولى رحلات شركة السلام إير على متنها 150 راكبا

استقبل مطار أسيوط الدولى، أولى رحلات شركة السلام إير القادمة من مطار صلالة "بدولة عمان"، على متنها ١٥٠ راكبا، وذلك بعد فتح المطارات المصرية بعد نحو ثلاثة أشهر من التعليق علي خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.





وتم استقبال الطائرة في مطار أسيوط الدولي، بتقليد رش المياه فور الهبوط كتقليد شائع معبر عن السعادة لوصول أولى الرحلات، كان في استقبال الركاب القادمين الطيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط الدولى وفريق العلاقات العامة، مع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة المصرية بإجراءات السلامة والتطهير.





وتمت مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا، إضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب وطاقم الطائرة والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.



