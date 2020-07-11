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أخبار العالم

بعد اعتقال ضحيته الثانية.. الأمير اندرو يتهرب من السلطات الامريكية في قضية استغلال القاصرات

السبت 11/يوليه/2020 - 04:11 م
على صالح
تمثل جيسلين ماكسويل، التي يُزعم أنها ساعدت في تجنيد الفتيات الصغيرات وتقديمهن لمرتكب الجرائم الجنسية المدان جيفري إبشتاين، أمام محكمة أمريكية الأسبوع المقبل، قام خبراء العائلة المالكة بتقييم مدى تأثير شهادتها على الأمير أندرو دوق يورك والعائلة المالكة البريطانية.

وعندما تحدث بيير توماس من بي بي سي نيوز عن اعتقال جيسلين ماكسويل، أوضح المدعي العام وليام بار أن وزارة العدل الأمريكية تريد مناقشة الأمير البريطاني أندرو، المعروف بتواصله المستمر منذ عقود مع جيفري إبشتاين، الذي شنق نفسه في أغسطس 2019.


وفي هذه الأثناء، كانت المنطقة الجنوبية من نيويورك تسعى للحصول على مساعدة الأمير في تحقيق إبشتاين لفترة طويلة، ولكن دون جدوى. 

وعلى الرغم من تأكيدات الفريق القانوني لدوق يورك بأنه كان يساعد المحققين الأمريكيين، فقد صرح المحامي الأمريكي جيفري س. بيرمان رسميًا في 8 يونيو أن الأمير رفض مرارًا طلبات تحديد موعد مقابلة بينما يدعي زورًا بأنه "حريص ومستعد للتعاون"

ولكن سلوك أندرو وتصريحاته المثيرة للجدل تركت أسئلة أكثر من الإجابات، وفقًا لما ذكرته ليزلي كارول، الخبيرة الملكية.

وقالت أن دوق يورك أصر على أنه سيتعاون طواعية مع جهات انفاذ القانون الامريكية، ولكن بعد ذلك، خلال مقابلته مع بي بي سي نيوزنايت في نوفمبر الماضي مع إميلي ميتليس فشل في شرح الصورة السيئة التي تصوره مع المراهقتان في ذلك الوقت فرجينيا جيوفري روبرتس، وجيسلين ماكسويل. 

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