كبير خدم مغتصب القاصرات يكسر صمته ويتحدث أول مرة عن الأمير أندرو

خرج كبير الخدم السابق في قصر جيفري إيبشتاين، عن صمته الذي استمر لعدة عقود، وأفصح عن الكثير من تجاوزات الأمير أندرو وصديق طفولته إيبشتاين، مدعيا أن الأمير أندرو لديه ما يخفيه.





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية تحدث كبير الخدم السابق ويدعى خوان أليسي البالغ من العمر 70 عاما عن دوق يورك الأمير أندرو، وذلك خلال التحدث مع المحققين الأمريكيين لطلب شهادته عن اجتماع أندرو سرا بالمراهقة آنذاك فرجينيا جيوفر، التي ادعت أن الأمير أندرو اعتدى عليها.





وفي أول مقابلة له على الإطلاق، أقسم خوان على قول الحقيقة، واسترجع تفاصيل أحداث وقعت قبل حوالي 19 عاما، حين حصر أندرو حفلات عري في "بيت الخطيئة"، وهو منزل إيبشتاين في ولاية فلوريدا الأمريكية، وتابع خوان أنه وضعت أمام الحضور طاولات للتدليك عليها، ووضعت تصريحاته ضغطا على الامير أندرو الذي رفض التعاون نع مكتب التحقيقات الفيدرالي في وقت سابق وقول الحقيقة.









كان قد ألقي القبض على الراحل جيفري إيبشتاين صاحب ال 66 عاما آنذاك، في أغسطس الماضي، لمحاكمته بتهمة اغتصاب القاصرات، فيما اضطر أندرو للتخلي عن مهامه الملكية وترك الواجبات العامة بسبب صداقتهم المشبوهة.





وخلال الإدلاء بشهادته حاليا، قال خوان: "أنا مواطن أمريكي وسأفعل أي شئ للمساعدة في تحقيق العدالة في أمريكا"، ويعتقد المحققون أنه يجب التحقيق مجددا مع الأمير أندرو.



