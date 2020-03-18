بعد مغادرة الملكة إليزابيث القصر.. تأجيل حفل زفاف ابنة الأمير أندرو من حبيبها الإيطالي

تتوالى الأحداث المفاجئة على قصر باكنجهام الملكي، منذ مغادرته الملكة إليزابيث الثانية، أمس، بإعلان رسمي بتأجيل حفل زفاف الأميرة بياتريس ابنة الأمير أندرو وحفيدة الملكة إليزابيث بسبب المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كورونا التاجي(كوفيد-19).





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فكان من المقرر أن تزوج الأميرة بياتريس من خطيبها إدوارد موزي في 29 مايو القادم، ولكن تم تأجيل الحفل إلى اجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.



