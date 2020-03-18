بعد مغادرة الملكة إليزابيث القصر.. تأجيل حفل زفاف ابنة الأمير أندرو من حبيبها الإيطالي

تتوالى الأحداث المفاجئة على قصر باكنجهام الملكي، منذ مغادرته الملكة إليزابيث الثانية، أمس، بإعلان رسمي بتأجيل حفل زفاف الأميرة بياتريس ابنة الأمير أندرو وحفيدة الملكة إليزابيث بسبب المخاوف المتزايدة من تفشي فيروس كورونا التاجي(كوفيد-19).
ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فكان من المقرر أن تزوج الأميرة بياتريس من خطيبها إدوارد موزي في 29 مايو القادم، ولكن تم تأجيل الحفل إلى اجل غير مسمى بسبب فيروس كورونا.
وكان من المقرر أن يتزوجا في قصر سانت جيمس في لندن، قبل أن تعلن الملكة في وقت سابق استضافتها لحفل الزفاف بشكل خاص في حدائق قصر باكنجهام، لكن المسؤولين الملكيين كشفوا اليوم عن إلغاء هذا الحفل، وويمكن للزوجينإتمام المراسم ولكن في حضور عدد محدود من الأقارب والأصدقاء.
وكان من المقرر أن يكون حفل زفاف الاميرة بياتريس الابنة الكبرى للأمير أندرو، واحد من أهم الأحداث الاجتماعية في بريطانيا لعام 2020، بحضور 150 ضيفا، وستتزوج بيتريس من خطيبها المليونير المولود في لندن، إدوارد موزي وعمره 37 سنة، ويحمل الجنسيتين البريطانية والإيطالية.
وقال قصر باكنجهام إن الزوجين على دراية بأنهما سيتحملان أي مخاطر في حالة إصرارهما على عقد حفل زفاف بعدد محدود من الأفراد، خاصة بعدما نصحت الحكومة البريطانيين بتجنب التجمعات الاجتماعية لمنع انتشار الفيروس التاجي.