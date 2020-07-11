رسميا.. نوريتش سيتي أول الهابطين من الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة أمام ويستهام

أصبح نورويتش سيتي، أول فريق يتأكد هبوطه من الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، بعدما خسر برباعية نظيفة أمام وستهام يونايتد، بالمباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 35 من البريميرليج.





وتعد هذه الهزيمة هي السابعة على التوالي لنورويتش سيتي، ليهبط مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" دون النظر لنتائج المراحل الأخيرة من الموسم .





