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رياضة

رسميا.. نوريتش سيتي أول الهابطين من الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة أمام ويستهام

السبت 11/يوليه/2020 - 03:45 م
نورويتش سيتي ضد وستهام
نورويتش سيتي ضد وستهام يونايتد
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إسراء أشرف
أصبح نورويتش سيتي، أول فريق يتأكد هبوطه من الدوري الإنجليزي، هذا الموسم، بعدما خسر برباعية نظيفة أمام وستهام يونايتد، بالمباراة التي جمعتهما اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة رقم 35 من البريميرليج.

وتعد هذه الهزيمة هي السابعة على التوالي لنورويتش سيتي، ليهبط مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" دون النظر لنتائج المراحل الأخيرة من الموسم.

وسجل رباعية وستهام يونايتد، اللاعب ميشيل أنطونيو، في الدقائق 11، و46، 54، و74.

ورغم سيطرة نورويتش سيتي على استحواذ المباراة بنسبة 55% مقابل 45% لوستهام يونايتد، إلا أنه فشل في إحراز أي أهداف والتمسك بفرصة البقاء بالدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة، رفع وستهام رصيده إلى النقطة 34 في المركز الـ16، بجدول ترتيب فرق البريميرليج، بينما تجمد رصيد نورويتش سيتي عند النقطة 20 في المركز الأخير.
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